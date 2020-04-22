Роскомнадзор прекратил плановые проверки СМИ до июля

Роскомнадзор временно прекращает плановые контрольные проверки СМИ по просьбе Минкомсвязи. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране систематического наблюдения в этой сфере не будет до конца июня.

«В настоящее время уже принято решение об отмене всех плановых систематических наблюдений в сфере СМИ и телерадиовещания вплоть до 30 июня», - заявили в РКН.

Мера не относится к внеплановым проверкам при наличии оснований, уточняет «Интерфакс».

Минкомсвязи совместно с представителями медиаиндустрии также сформировало комплекс мер по снижению налогового давления, частичной отсрочки выплат и заморозке проверок в отношении редакций.