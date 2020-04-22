Роскомнадзор прекратил плановые проверки СМИ до июля
Мера не относится к внеплановым проверкам при наличии оснований.
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Роскомнадзор временно прекращает плановые контрольные проверки СМИ по просьбе Минкомсвязи. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране систематического наблюдения в этой сфере не будет до конца июня.
«В настоящее время уже принято решение об отмене всех плановых систематических наблюдений в сфере СМИ и телерадиовещания вплоть до 30 июня», - заявили в РКН.
Мера не относится к внеплановым проверкам при наличии оснований, уточняет «Интерфакс».
Минкомсвязи совместно с представителями медиаиндустрии также сформировало комплекс мер по снижению налогового давления, частичной отсрочки выплат и заморозке проверок в отношении редакций.