Смертельный фастфуд: чем опасно неправильное питание в условиях пандемии

Диетолог предупредил любителей фастфуда о риске, который связан с коронавирусной инфекцией. Согласно данным заместителя директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семенова, в группе риска находятся люди с ожирением, диабетом, болезнями легких и проблемами с сердцем. Половина умерших от COVID-19 имела хронические заболевания, добавил врач. Многие из них вызваны неправильным питанием.

«Любители фастфуда и картошки фри подвергают себя огромному риску. Если заразятся, мало надежды, что отделаются легким испугом. Каждый четвертый летальный исход у больного с двумя сопутствующими заболеваниями», - цитирует мнение эксперта из НИИ «Российская газета».

Этим же обусловлено большое количество жертв коронавирусной инфекции среди пожилых людей, уверен Семенов. Дело в том, что с годами иммунитет слабеет, а проблем со здоровьем становится все больше. В итоге, организм пожилого человека не в состоянии самостоятельно справиться с недугом. Поэтому пенсионерам так важно оставаться дома и не появляться на улице в разгар пандемии.

За минувшие сутки в России официально подтверждены 5 642 новых случая заражения коронавирусом. Большая часть заболевших выявлена в Москве и Московской области. Таким образом, общее количество зараженных в стране составило 52 763 человека, 3 873 пациента полностью поправились и были отпущены домой, еще 456 человек спасти не удалось.