Россия будет производить 4 миллиона масок в день к середине апреля

Россия в середине апреля будет производить около четырех миллионов масок в день, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Россия за неделю дополнительно завезла 37 млн масок из Китая, законтрактовано на ближайшую неделю еще 55 млн штук», - дополнил он.

На фоне развития эпидемии из России исчезли медицинские маски. В связи дефицитом необходимых товаров правительство Российской Федерации 20 июня ввело запрет на вывоз ряда медицинских изделий. Помимо масок в их число входят бинты и бахилы, халаты, перчатки и дезинфицирующие средства.