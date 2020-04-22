Мишустин обсудил сдерживание коронавируса с премьером Турции

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его турецкий коллега Фуат Октай обменялись мнениями о принимаемых мерах по сдерживанию распространения коронавируса. Во время телефонного разговора они также обсудили возвращение граждан двух стран на родину.

Особое внимание премьеры уделили и вопросам торгово-экономического сотрудничества и действиям по увеличению взаимного товарооборота.

«Затрагивалась также тематика реализации крупных проектов в промышленной и энергетической сферах, включая сооружение в Турции атомной электростанции "Аккую" и эксплуатацию газопровода "Турецкий поток"», - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Кроме того, Мишустин и Октай договорились усилить взаимодействие в сфере транспорта и АПК, и в других областях, представляющих взаимный интерес.