Трамп назвал сроки подписания указа о приостановке иммиграции

Указ о временной остановке иммиграции в США может быть подписан уже в среду. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил Дональд Трамп.

«Указ готовится прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем», - отметил президент США.

По словам главы Белого дома, в этом документе будут некоторые исключения. Какие именно, он не уточнил. Но, как ранее писало агентство Bloomberg, ограничения не затронут беженцев и тех, кто ищет убежище.

Приостановить иммиграцию Трамп хочет с помощью прекращения выдачи грин-карт и рабочих виз. А целью этого, как завил американский лидер, является сохранение рабочих мест для граждан США.

Глава Белого дома заявил, что «иммиграционная пауза» будет длиться 60 дней. Затем этот срок в случае необходимости может быть продлен. Кроме того, Трамп не исключил, что в дальнейшем могут быть приняты дополнительные ограничения в этой области.