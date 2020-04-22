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Трамп назвал сроки подписания указа о приостановке иммиграции

Иван Линдеманн
02:01 22.04.2020
Выдача грин-карт и рабочих виз, по словам президента США, будет приостановлена на 60 дней.
Трамп назвал сроки подписания указа о приостановке иммиграции
© Фото: Oliver Contreras globallookpress

Указ о временной остановке иммиграции в США может быть подписан уже в среду. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил Дональд Трамп.

«Указ готовится прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем», - отметил президент США.

По словам главы Белого дома, в этом документе будут некоторые исключения. Какие именно, он не уточнил. Но, как ранее писало агентство Bloomberg, ограничения не затронут беженцев и тех, кто ищет убежище.

Приостановить иммиграцию Трамп хочет с помощью прекращения выдачи грин-карт и рабочих виз. А целью этого, как завил американский лидер, является сохранение рабочих мест для граждан США.

Глава Белого дома заявил, что «иммиграционная пауза» будет длиться 60 дней. Затем этот срок в случае необходимости может быть продлен. Кроме того, Трамп не исключил, что в дальнейшем могут быть приняты дополнительные ограничения в этой области.

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