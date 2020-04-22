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Мантуров: в РФ ежедневно используется 8 миллионов масок российского производства

Роман Захаров
20:05 22.04.2020
По словам главы Минпромторга, к концу мая в Брянске будет запущено новое производство защитных масок.
Мантуров: в РФ ежедневно используется 8 миллионов масок российского производства
© Фото: Kabat Martin, globallookpress

В РФ ежедневно используется свыше 12 миллионов защитных масок, из них 8 миллионов масок - российского производства. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«На сегодняшний день мы вышли в общем объеме производства более 8 миллионов в сутки... Завозятся импортных масок из Китая еще примерно 4-4,5 миллионов в сутки... То есть в день выходит потребление более 12 миллионов», - приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Мантуров добавил, что к концу мая в Брянске будет запущено новое производство защитных масок, что изначально позволит увеличить их выпуск на 2 миллиона в сутки, а уже к концу июня объем производства вырастет еще на 2 миллиона в сутки.

При этом глава Минпромторга уточнил, что объемы производства этих средств защиты будут зависеть от уровня спроса на них в будущем.

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