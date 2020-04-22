Систему цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России

В 21 регионе России на основании их заявок внедрят систему цифровых пропусков. Об этом заявили в Минкомсвязи РФ.

«В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области», - говорится в сообщении ведомства.

Со следующей недели также планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Постоянные пропуска для сотрудников могут оформлять работодатели - сотрудники получат их в личном кабинете портала госуслуг и по электронной почте. Для получения разовых пропусков можно будет воспользоваться приложением «Госуслуги.Стопкороновирус», уточнили в Минкомсвязи.