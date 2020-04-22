Проценко рассказал о динамике госпитализаций по COVID-19 в Москве

В Москве число поступающих в медучреждения пациентов с коронавирусом вновь выросло по сравнению с количеством выписываемых после лечения. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он напомнил, что в течение последнего времени в столице для больных с COVID-19 активно открывали новые больницы, что давало надежду на снижение нагрузки на другие стационары.

«И действительно, на прошлой неделе был небольшой спад... А сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет. Снова отрицательная динамика - поступает пациентов больше, чем выписываем», - написал медик в своем Facebook.

Проценко объяснил, что это отлично видно по сводкам, которые ежедневно делает он, а также главные врачи других больниц.

В России, по информации от федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в настоящий зарегистрировано 57 999 случаев заражения COVID-19, выздоровели 4 420 человек, 513 заразившихся скончались.