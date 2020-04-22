Защищена от вируса: в России выведут новый сорт фиолетовой картошки

На Полевой опытной станции РГАУ-МСХА разрабатывают новый сорт фиолетового картофеля. По утверждению агрономов, овощ будет обладать устойчивостью к вирусам и множествам полезных свойств.

«Селекционеры университета проводят работу по оздоровлению посадочного материала картофеля и занимаются созданием нового фиолетового сорта овоща с устойчивостью к вирусам и множеством полезных свойств», - говорится в сообщении станции на странице в Instagram.

Речь идет о вирусах растений, из-за которых может погибнуть целый урожай. Что касается полезных свойств для человека то, по словам селекционеров, фиолетовый картофель нового сорта поможет в профилактике онкологии и атеросклероза и даже может замедлить старение организма.