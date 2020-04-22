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Собянин сообщил о росте в РФ числа больных коронавирусом и пневмонией

Роман Захаров
19:34 22.04.2020
Как утверждает мэр Москвы, по сравнению с Европой или США в России происходит более плавный прирост случаев инфицирования коронавирусом.
Собянин сообщил о росте в РФ числа больных коронавирусом и пневмонией
© Фото: Alexander Rekun, globallookpress

В России отмечается прирост не только больных коронавирусом, но и больных пневмонией. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас есть прирост и пневмонийных больных, которые не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ тоже идет рост», - сказал градоначальник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

При этом Собянин подчеркнул, что по сравнению с Европой или США в РФ происходит более плавный прирост случаев инфицирования коронавирусом, однако пока это все же прирост и на убыль данная статистика не идет. По словам мэра, ежедневно число заболевших в нашей стране увеличивается на несколько тысяч человек.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин предложил распространить систему автоматического контроля на все регионы РФ. Градоначальник уверен, что таким образом местным властям будут легче отслеживать перемещение граждан на всех видах транспорта, включая авиационный.

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