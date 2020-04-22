Песков рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик распространения нового коронавируса в РФ, по мнению российских специалистов, наступит в середине мая. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американской телекомпании CNBC.

Представитель Кремля при этом добавил, что COVID-19 не только представляет опасность для жизни и здоровья людей, но также может спровоцировать серьезный мировой экономический кризис. Кроме того, Песков назвал новый коронавирус беспрецедентной ситуацией и вызовом для всех стран.

«Это огромный вызов и огромная опасность для каждой нации в мире. Речь идет не только о Путине или о России, каждая страна сталкивается с этим вызовом, и это совершенно беспрецедентно, мы никогда не сталкивались с таким раньше», - сказал он.

Говоря о росте числа инфицированных коронавирусом в России, пресс-секретарь президента заявил, что это не ставит под угрозу систему здравоохранения в РФ.

Ранее Песков рассказал, что в российских регионах ежедневно проводится работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников. При этом он напомнил, что врачи имеют право и должны сообщать о нехватке защитных средств региональным Министерствам здравоохранения.