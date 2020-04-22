Собянин оценил динамику распространения COVID-19 в России

Динамика распространения нового типа коронавирусной инфекции в России сглаженная по сравнению с другими странами Европы и США. Об этом заявил мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ Сергей Собянин.

При этом он отметил, что число зараженных в стране тем не менее продолжает увеличиваться на несколько тысяч в день.

«Более того, у нас есть прирост и пневмонийных больных, которые не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ тоже идет рост», - сказал Собянин на заседании совета.

В России на данный момент насчитывается почти 58 тысяч заболевших, за прошедшие сутки их стало больше на 5,2 тысячи. Выздоровело 4,4 тысячи, скончалось - 513.