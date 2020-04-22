В России предложили продлить ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничения, введенные в России в связи с пандемией коронавируса, нужно продлить и на майские праздники. Об этом заявил главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

В качестве примера он привел другие страны, где есть тенденции к снижению числа зараженных COVID-19, однако меры по самоизоляции там не отменяют. При этом специалист подчеркнул, что говорить о пике заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пока слишком рано.

«Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15—17%... Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения», - приводит РИА Новости слова Брико.

Специалист также рассказал, что смертность среди пациентов с COVID-19 в России составляет 0,8%, а в Москве «еще ниже, чем в целом по стране».