Оренбуржье присоединилось к акции «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» заходит в новые регионы, сегодня, 22 апреля, мероприятие состоялось в Оренбургской области. 17 тысяч сеянцев сосны в память о героях и всех земляках, павших в годы Великой Отечественной войны, высадили в Новосергиевском лесничестве.

В связи с эпидемиологической ситуацией к акции было привлечено минимальное количество сотрудников лесничества. Участники были обеспечены средствами защиты и строго придерживались правила работы на расстоянии социальной дистанции - не менее полутора-двух метров, в группах из не более двух-трех человек.

В настоящее время акция «Сад памяти» проводится одновременно с плановыми работами по лесовосстановлению на землях лесного фонда силами подведомственных министерству лесохозяйственных учреждений, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В связи с распространением новой коронавирусной инфекции мероприятия акции на территории муниципальных образований Оренбургской области в весенний период 2020 года проводиться не будут. Вопрос о переносе на осенний период будет решаться по мере снятия ограничительных мер, сообщил заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Анатолий Гурский.

«Посадка деревьев - это дань уважения нашим предкам-героям в виде памяти об их подвигах на фронте и в тылу, а также подарок будущим поколениям в виде леса», - также отметил он.

Жители Оренбургской (ранее - Чкаловской. - Прим. ред.) области внесли достойный вклад в победу над общим врагом. Более 400 тысяч оренбуржцев ушли на фронт. Они отстаивали подступы к Москве, сражались под Ленинградом, на Курской дуге, участвовали в освобождении Европы, штурмовали Берлин. В битве за Сталинград сражались корпуса и дивизии под командованием уроженцев Оренбуржья дважды Героя Советского Союза генерал-майора Александра Родимцева и Героя Советского Союза Виктора Обухова. Всего за годы войны звания Героя Советского Союза были удостоены 235 оренбуржцев, 43 стали полными кавалерами ордена Славы, свыше 55 тысяч награждены боевыми орденами и медалями. Более 185 тысяч человек не вернулись с полей сражений. Их подвиги увековечены в названиях улиц, обелисках и памятниках, мемориальных плитах, установленных в городах и районах области. Теперь им посвятят и «Сады памяти».

«Для работников нашего лесничества и всех оренбуржцев проект имеет большое значение, ведь в каждой семье хранится память о своем родном герое войны, - подчеркивает директор Новосергиевского лесхоза Денис Легостаев, участник акции. - У меня два деда воевали на фронте. Память о них живет в наших сердцах».

Известно, что только на территории лесного фонда Новосергиевского лесничества Оренбургской области будет высажено 220 тысяч штук сеянцев на площади 50 гектар. Всего в рамках акции «Сад памяти» планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».

Вместе с тем у каждого есть возможность поддержать акцию, не выходя из дома. Тем, кто проживает в частном доме с приусадебным участком или на даче, организаторы акции «Сад памяти» предлагают посадить дерево у себя на участке и поддержать акцию в соцсетях с хэштегом #СадПамятиДома. Также на официальном сайте акции садпамяти2020.рф есть возможность нанести свое дерево на интерактивную карту. Кроме того, каждый может стать частью доброго флешмоба. Будучи дома, поделитесь с детьми рассказами о своих героях за общим занятием. Нарисуйте вместе дерево, которое вы обязательно посадите позже, смастерите поделку, аппликацию, расскажите, кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на акции, или просто поделитесь историями о них и вновь не забудьте опубликовать фото с хэштегом #СадПамятиДома в социальных сетях. Вся актуальная информация об акции на официальном сайте садпамяти2020.рф.