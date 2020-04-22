Эпидемиолог рассказал о живучести коронавируса на бытовой поверхности

Одним из путей передачи коронавирусной инфекции является контактно-бытовой путь. Но на обычной поверхности вирус вечно жить не может. Об этом в студии «Открытого эфира» рассказал ведущий эксперт центра молекулярной диагностики центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Контактно-бытовой путь - один из путей передачи коронавирусной инфекции. Вечно там вирус жить не может. Через трое суток его точно там уже быть не может. Через пять-шесть часов после попадания на поверхность, скорее всего, он будет безопасен. Но все еще зависит от условий температуры и влажности», - пояснил Лебедев.

Он также усомнился в возможности повторного заражения COVID-19 сразу после выздоровления.

«Скорее всего, повторное заражение невозможно. Но мы не знаем, как долго может происходить выделение вируса у уже выздоровевших людей. С другой стороны, возможны и какие-то погрешности при лабораторном исследовании. Приведу небольшую аналогию: есть такой возбудитель кишечной инфекции, его еще называют кишечным гриппом. После полного выздоровления он выделяется еще в течение трех недель. Это мы знаем точно, потому что мы давно о нем знаем. Про коронавирус информацию мы, конечно же, узнаем позже. Но пока многое нам неизвестно», - объяснил Лебедев.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,397 млн человек, 162,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,56 млн человек, более 177,4 тыс. умерли