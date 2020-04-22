Снег и поваленные деревья: кадры последствий урагана в Москве

На Москву и область обрушился ураган. Погода изменилась за считаные минуты. Местами в столичном регионе даже шел снег.

Ветром, порывы которого достигали 23 метров в секунду, были повалены десятки деревьев. Центр организации дорожного движения обратился к водителям с просьбой быть внимательными на трассе, особенно это касается тех, кто уже успел поменять резину.

Причиной урагана, по словам синоптиков, стал южный циклон. Также, утверждают специалисты, в ближайшие три дня жителей столицы ждет температура ниже средних показателей на три градуса, мокрый снег, дождь, а по ночам даже заморозки.