Вирусолог рассказал, как COVID-19 поражает легкие

Проникая в легкие, коронавирус воздействует на самые тонкие структуры и даже вызывает анемию. Об этом в студии «Открытого эфира» рассказал доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев.

Вирусолог объяснил, как проходят стадии поражения легких при COVID-19.

«Мы знаем этот вирус всего 4 месяца и, безусловно, все время мы узнаем какие-то новые данные. Если в начале эпидемии считалось, что в легких проходят все те же стадии, которые проходят при гриппе, особенно при так называемом свином гриппе. То есть сначала вирусемия, когда вирус попадает в человеческий организм; потом - вирусная пневмония; затем - вирусно-бактериальная пневмония и, наконец, сепсис. Но тут появляются новые данные. Сейчас есть такой термин, как химический пневмонит. Вирус, проникая в легкие, воздействует на самые глубокие структуры - на альвеолы и на бронхиолы. В результате этого гиалуроновая кислота выделяется и заполняет эти альвеолы. И второе: может быть анемия, уменьшение гемоглобина. Все это приводит к тому, что невозможна правильная передача кислорода в кровь. В результате этого у нас все время гипоксемия», - пояснил Малышев.

Ранее в оперативном штабе по противодействию распространению инфекции в Москве сообщили, что две третих умерших от коронавируса в столице слишком поздно обратились за медицинской помощью. Они напомнили, что о начале заболевания могут свидетельствовать такие признаки, как насморк, кашель и повышение температуры. Ухудшение состояния до крайне тяжелого происходит стремительно - на пятый - восьмой день.