В Кремле назвали чушью сообщения о ссоре Путина с принцем Саудовской Аравии

В Кремле опровергли слухи о беседе на повышенных тонах между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. По утверждению СМИ, такой разговор имел место перед мартовским заседанием ОПЕК+.

«Чушь очередная», - сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос о правдивости этой информации.

О якобы произошедшей ссоре между мировыми лидерами со ссылкой на саудовские источники сообщило издание Middle East Eye. За этим последовал разрыв нефтяной сделки.

В начале марта страны - участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти. Москва предлагала сохранить действующие условия, в то время как Саудовская Аравия настаивала на дополнительном снижении. В результате разрыва соглашения цены на нефть на мировых рынках рухнули и обновили исторические минимумы.

На фоне падения цен и спроса из-за эпидемии коронавируса нефтедобывающие страны заключили новую сделку. Государства постепенно начнут снижать добычу с мая-июня этого года.