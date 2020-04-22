Новак спрогнозировал ситуацию с нефтепереработкой в РФ на ближайшие месяцы

Объем нефтепереработки в России в апреле находится в норме, наблюдается рост на 2,7%. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на встрече с депутатами.

«В апреле месяце наблюдаем нормальное текущее состояние, даже некоторый небольшой прирост объемов переработки на НПЗ, который составил примерно 2,7%. В основном за счет изменений структурных: меньшее производство керосина, большее производство дизельного топлива», - сказал министр.

Новак добавил, что производство бензина снизилось на 16%, дизельного топлива - выросло примерно на 6-7%. По его словам, дизельное топливо в основном пользуется спросом на экспортном рынке и при складировании в хранилищах.

Министр отметил, что в мае-июне объем нефтепереработки может уменьшиться из-за общего падения спроса в мире.