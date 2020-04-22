Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы РФ. Такой шаг, по его мнению, позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусом меры.

«С сегодняшнего дня в Москве введен автоматический, я подчеркиваю, автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, начиная от метрополитена и кончая личными машинами», - сказал мэр на заседании президиума Координационного совета при российском правительстве по борьбе с распространением COVID-19 с участием глав субъектов.

Градоначальник уточнил, что данная система, работу над которой столичные власти вели совместно с Минкомсвязью, «начала уже внедряться в каких-то общегородских масштабах».

По мнению Собянина, эту электронную систему нужно распространить не только на близлежащие с Москвой регионы, но и другие субъекты страны с целью контроля перемещения граждан на всех видах транспорта, включая авиационный.

Для реализации своего предложения мэр пригласил к сотрудничеству глав других регионов.