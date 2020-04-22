Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы РФ. Такой шаг, по его мнению, позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусом меры.
«С сегодняшнего дня в Москве введен автоматический, я подчеркиваю, автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, начиная от метрополитена и кончая личными машинами», - сказал мэр на заседании президиума Координационного совета при российском правительстве по борьбе с распространением COVID-19 с участием глав субъектов.
Градоначальник уточнил, что данная система, работу над которой столичные власти вели совместно с Минкомсвязью, «начала уже внедряться в каких-то общегородских масштабах».
По мнению Собянина, эту электронную систему нужно распространить не только на близлежащие с Москвой регионы, но и другие субъекты страны с целью контроля перемещения граждан на всех видах транспорта, включая авиационный.
Для реализации своего предложения мэр пригласил к сотрудничеству глав других регионов.