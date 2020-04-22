Путин и Меркель дали позитивную оценку состоявшемуся обмену удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора дали позитивную оценку состоявшемуся обмену удерживаемых лиц между Киевом и самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Затронули стороны и другие вопросы. В частности, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом и договорились о сотрудничестве по линии министерств здравоохранения.

«Подчеркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения», - сказано в сообщении.

Кроме того, во время беседы обсуждалась ситуация в Сирии и Ливии, и была затронута тема нынешнего положения на мировом рынке нефти.