Начальник ГШ ВС РФ провел телефонный разговор с главнокомандующим силами НАТО
В ходе разговора были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
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22 апреля состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Генералом Тодом Уолтерсом, говорится в сообщении Минобороны РФ.
В нем подчеркнуто, что в ходе разговора были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
Ранее Герасимов обсудил с начальником Генштаба ВС Италии генералом Энцо Веччарелли борьбу с коронавирусом.