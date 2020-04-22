Совершающий кругосветку парусник «Крузенштерн» зашел в Новороссийск

Калининградский барк «Крузенштерн» зашел в порт Новороссийска. Знаменитый учебный парусник участвует в кругосветной экспедиции, приуроченной к юбилею Великой Победы.

В Черном море, и на его побережье прошло немало боев, без которых она была бы невозможна. Семьдесят шесть лет назад, 21 апреля 1944 года, войска 4-го Украинского фронта вели ожесточенные бои с противником, занимавшим оборону на подступах к Севастополю.

В память о тех, кто до последнего защищал родную землю, о тех, чья кровь смешивалась с водами Черного моря, по традиции с парадного трапа был спущен венок.

Напомним, впервые сразу три учебно-парусных судна – «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» – участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.