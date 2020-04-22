Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером Украины

Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. Во всяком случае, так утверждает сам Саакашвили.

«Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост, и связываю с его командой большие надежды для Украины», - написал скандально известный политик на своей странице в Facebook.

Саакашвили пообещал представить в Верховной раде свою программу неотложных изменений и его личного участия в работе правительства Дениса Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у него как во время его работы на Украине, так и за пределами страны.

По словам политика, он готов вместе с окружением украинского лидера работать со всеми «патриотическими силами в парламенте» и с остальными политическими силами в обществе. Саакашвили отметил, что он надеется стать надежным членом команды и пригодиться украинцам, сделав для них «что-то полезное».

Ранее издание «Украинская правда», ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ. В материале говорилось, что Верховная Рада рассмотрит кандидатуру политика 24 апреля.