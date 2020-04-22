Путин поручил согласовать строительство быстровозводимого центра для больных с COVID-19 в Воронеже

Президент России Владимир Путин поручил согласовать строительство быстровозводимого медицинского центра для больных с коронавирусом в Воронеже. Вопрос он обсудил с губернатором Воронежской области Александром Гусевым на совещании по видеосвязи.

Гусев сообщили о намерении построить в регионе новую инфекционную больницу на 250 коек.

«Я вам рекомендую пойти по пути возведения капитальных, но быстростроящихся объектов, быстровозводимых объектов, сейчас такие типовые проекты в Минобороны, в МЧС, в Москве. Я готов переговорить с любым из руководителей названных мною структур и вам рекомендую к ним обратиться, и в течение нескольких месяцев это может быть сделано и реализовано», - ответил президент.

Путин также оперативно связался с министром обороны Сергеем Шойгу, который подтвердил, что строительство может быть реализовано в двухмесячный срок.

В Воронежской области подтверждено 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 человек находятся под наблюдением медиков. По выздоровлению выписали 30 человек, семь скончались.