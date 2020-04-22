Трамп пригрозил обстрелом иранским судам из-за преследования кораблей США

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение уничтожать боевые катера Ирана, которые преследуют американские корабли. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter.

«Я поручил ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые катера, если они будут преследовать наши корабли в море», - написал он.

Ранее стало известно об инциденте в Персидском заливе, при котором 11 иранских военных кораблей приблизились к судам ВМС США. В Вашингтоне эти действия сочли «провокационными».

Отношения Соединенных Штатов и Ирана резко ухудшились в январе этого года, когда при обстреле аэропорта Багдада был убит генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран нанес авиаудары по иракским военным базам, на которых находятся американские военные.