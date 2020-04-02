«Мы вместе»: к акции взаимопомощи присоединились почти 5 тысяч партнеров и 43 тысячи волонтеров

К общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, запущенной 21 марта, присоединились более 4 тысяч партнеров и 43 тысячи волонтеров. В

в качестве партнеров присоединилось 4805 компаний, объединений и частных лиц. Большинство предложили свои транспортные услуги, проведение психологических и юридических консультаций, поставку и обеспечение дистанционного обучения. Некоторые партнеры выделили деньги на борьбу с COVID-19. Также компании предлагают помощь в сфере медицины, информационных и цифровых услуг, например, например, обеспечение бесплатной сотовой связи волонтерам.

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В числе партнеров крупные корпорации и представители малого и среднего бизнеса, а также обычные граждане. Например, семилетний Марк Василика отдал сбережения из копилки на борьбу с коронавирусом, братья-близнецы Павел и Денис Курсаковы открыли возле аэропорта Шереметьево мобильную кофейню для медицинских работников, сотрудников специальных служб и Роспотребнадзора, юрист Виктория Рашина создала чат помощи туристам - она бесплатно консультирует нуждающихся по тому, как вернуть деньги за тур или билет на самолет.

Акция показывает, что в нашей стране много отзывчивых организаций и людей, которые не остаются в стороне во время сложных ситуаций. Предложить свою помощь можно на сайте мывместе2020.рф.

Во всех регионах России работают добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупка еды и лекарств, вынос мусора. Координацией их работы занимаются Общероссийский народный фронт. Анкеты проходят проверку, после этого желающие инструктируются по технике безопасности, проходят онлайн-обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и присоединяются к работе штабов.