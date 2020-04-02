Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Мы вместе»: к акции взаимопомощи присоединились почти 5 тысяч партнеров и 43 тысячи волонтеров

Ирина Егорова
22:02 02.04.2020
Большинство предлагают транспортные услуги, психологическую помощь, доставку продуктов и дистанционное обучение.
«Мы вместе»: к акции взаимопомощи присоединились почти 5 тысяч партнеров и 43 тысячи волонтеров
© Фото: Александр Кондратюк РИА Новости

К общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, запущенной 21 марта, присоединились более 4 тысяч партнеров и 43 тысячи волонтеров. В
в качестве партнеров присоединилось 4805 компаний, объединений и частных лиц. Большинство предложили свои транспортные услуги, проведение психологических и юридических  консультаций, поставку и обеспечение дистанционного обучения. Некоторые партнеры выделили деньги на борьбу с COVID-19. Также компании предлагают помощь в сфере медицины, информационных и цифровых услуг, например, например, обеспечение бесплатной сотовой связи волонтерам.

© onf.ru

В числе партнеров крупные корпорации и представители малого и среднего бизнеса, а также обычные граждане. Например, семилетний Марк Василика отдал сбережения из копилки на борьбу с коронавирусом, братья-близнецы Павел и Денис Курсаковы открыли возле аэропорта Шереметьево мобильную кофейню для медицинских работников, сотрудников специальных служб и Роспотребнадзора, юрист Виктория Рашина создала чат помощи туристам - она бесплатно консультирует нуждающихся по тому, как вернуть деньги за тур или билет на самолет.

Акция показывает, что в нашей стране много отзывчивых организаций и людей, которые не остаются в стороне во время сложных ситуаций. Предложить свою помощь можно на сайте мывместе2020.рф.

Во всех регионах России работают добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупка еды и лекарств, вынос мусора. Координацией их работы занимаются Общероссийский народный фронт. Анкеты проходят проверку, после этого желающие инструктируются по технике безопасности, проходят онлайн-обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и присоединяются к работе штабов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.04.2020, 01:07
ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
Дата02.04.2020, 08:49
На скорости 600 км/ч: летчики ЗВО отработали дозаправку в воздухе над Воронежем
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата02.04.2020, 08:00
ГАЗ-64 и ГАЗ-67: первые внедорожники СССР
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:13 В стране и мире
Россия будет производить 4 миллиона масок в день к середине апреля
22:02 В стране и мире
«Мы вместе»: к акции взаимопомощи присоединились почти 5 тысяч партнеров и 43 тысячи волонтеров
21:43 В стране и мире
Мир под ударом COVID-19: число смертей превысило 50 тысяч
21:13 В стране и мире
В Москве скончался 39-летний пациент с коронавирусом
21:04 В стране и мире
Видео
О доверии к регионам и отсутствии катастрофы: политолог проанализировал обращение Путина
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ: ученые предупредили об особой опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19
Берегите пушистых: названо самое уязвимое для коронавируса домашнее животное
Эпидемиолог: на смену COVID-19 может прийти более опасный вирус
Видео
Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.