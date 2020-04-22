В бой против заразы: войска химзащиты продезинфицировали авиазавод в Таганроге
Военнослужащие обработали сразу несколько донских предприятий.
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Войска химзащиты Южного военного округа продезинфицировали Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.
С помощью специальных химических растворов военнослужащие провели санитарную обработку цехов, фасадов зданий и дорожных покрытий.
Военные химики обработали несколько предприятий в Ростовской области: территории заводов «Роствертол», «Градиент», «Комбинат Каменский», «Алмаз», «Гранит».
Ранее сообщалось, что в Волгограде специалисты РХБЗ продезинфицировали территорию Тракторного завода, а несколькими днями ранее войска химзащиты во Владикавказе обработали сразу три предприятия: заводы «Магнит», «Разряд» и «Победит».