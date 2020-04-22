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В бой против заразы: войска химзащиты продезинфицировали авиазавод в Таганроге

Андрей Аркадьев
Анастасия Фириченкова
15:16 22.04.2020
Военнослужащие обработали сразу несколько донских предприятий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Войска химзащиты Южного военного округа продезинфицировали Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

С помощью специальных химических растворов военнослужащие провели санитарную обработку цехов, фасадов зданий и дорожных покрытий.

Военные химики обработали несколько предприятий в Ростовской области: территории заводов «Роствертол», «Градиент», «Комбинат Каменский», «Алмаз», «Гранит».

Ранее сообщалось, что в Волгограде специалисты РХБЗ продезинфицировали территорию Тракторного завода, а несколькими днями ранее войска химзащиты во Владикавказе обработали сразу три предприятия: заводы «Магнит», «Разряд» и «Победит».

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