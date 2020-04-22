Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за помощью

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались за медицинской помощью на ранней стадии заболевания. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по противодействию распространению инфекции.

В штабе уточнили, что о начале заболевания могут свидетельствовать такие кажущиеся незначительными признаки, как насморк, кашель и повышение температуры. Ухудшение состояния до крайне тяжелого происходит стремительно - на пятый - восьмой день.

«Две трети умерших от коронавируса пациентов не обращались на ранней стадии за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники», - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что самолечение при ОРВИ подвергает здоровье пациентов смертельному риску.

В Москве на данный момент зафиксировано почти 32 тысячи случаев заболевания. Скончался 261 человек.