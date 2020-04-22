Мишустин раскритиковал подготовку региональных больниц к эпидемии коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин остался недоволен оборудованием больниц в регионах для пациентов с коронавирусной инфекцией. Заявление он сделал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Премьер напомнил, что поручение по обеспечению медоборудованием дал президент, правительство определило срок его выполнения до 28 апреля.

«Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», - сказал Мишустин.

Глава правительства добавил, что многие руководители субъектов отнеслись к задаче «формально». По его словам, расчеты некоторых регионов не подтвердились и в марте пришлось уточнять их потребности по оснащению коечных мест.