В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

В регионах ежедневно проводится работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что в каких-то регионах и каких-то лечебных учреждениях может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты. И все мы знаем, что ежедневно ведется работа с тем, чтобы такие возможные дефицитные ситуации купировать и чтобы вообще исключить возможность дефицита средств защиты», - сказал пресс-секретарь в ходе брифинга.

При этом Песков подчеркнул, что прежде всего такая работа направлена на обеспечение необходимым количеством защитных средств медиков, работающих на фронте борьбы с COVID-19. Пресс-секретарь президента напомнил, что врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным Министерствам здравоохранения.

Ранее медики в некоторых субъектах страны, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, сообщили о нехватке индивидуальных средств защиты. После этого данную проблему обсудили на совещании с участием глав регионов. Президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что первоочередная задача - защитить от заражения именно врачей.