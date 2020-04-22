СК подтвердил смерть Леонида Ошарина
Следов, указывающих на криминальный характер смерти московского чиновника, на его теле не обнаружено.
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Следственный комитет (СК) РФ подтвердил смерть заместителя главы Департамента культуры Леонида Ошарина в Крыму. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.
«Тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир города Ялты», - информирует СКР по Крыму.
Следователи отмечают, что следов, указывающих на криминальный характер смерти Ошарина, на его теле не обнаружено.
Двадцать второго апреля стало известно, что ялтинские полицейские ведут поиски Леонида Ошарина, который ранее на такси прибыл на полуостров и спустя какое-то время перестал выходить на связь.