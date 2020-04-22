Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК подтвердил смерть Леонида Ошарина

Роман Захаров
15:24 22.04.2020
Следов, указывающих на криминальный характер смерти московского чиновника, на его теле не обнаружено.
СК подтвердил смерть Леонида Ошарина
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Следственный комитет (СК) РФ подтвердил смерть заместителя главы Департамента культуры Леонида Ошарина в Крыму. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

«Тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир города Ялты», - информирует СКР по Крыму.

Следователи отмечают, что следов, указывающих на криминальный характер смерти Ошарина, на его теле не обнаружено.

Двадцать второго апреля стало известно, что ялтинские полицейские ведут поиски Леонида Ошарина, который ранее на такси прибыл на полуостров и спустя какое-то время перестал выходить на связь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.04.2020, 08:42
В Минобрнауки РФ назвали сроки начала приемной компании в ВУЗах
Дата22.04.2020, 06:45
Огневая карусель: кадры стрельб мотострелков и артиллеристов ЦВО под Оренбургом
Дата21.04.2020, 17:21
UEFA настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон
Дата22.04.2020, 13:46
Российские промышленники сформировали предложения по поддержке предприятий
Дата22.04.2020, 12:11
Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:25 В стране и мире
Видео
Совершающий кругосветку парусник «Крузенштерн» зашел в Новороссийск
16:18 В стране и мире
Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером Украины
16:15 В стране и мире
Путин поручил согласовать строительство быстровозводимого центра для больных с COVID-19 в Воронеже
15:36 В стране и мире
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
15:24 В стране и мире
СК подтвердил смерть Леонида Ошарина
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Сети опубликовали справку с диагнозом Заворотнюк
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день
Смертельный фастфуд: чем опасно неправильное питание в условиях пандемии
Видео
Взрыв и пламя: мощный пожар на химзаводе в Китае попал на видео
«В груди песок»: переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о своих симптомах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.