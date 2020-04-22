Глава Минздрава назвал управляемой ситуацию с COVID-19 в России

В России ситуация с коронавирусом управляема. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ.

«Эта ситуация сегодняшнего дня, можно ее назвать управляемой», - сказал Мурашко.

Глава Минздрава объяснил свои слова тем, что все мероприятия, которые проводятся в стране по борьбе и завозу коронавирусной инфекции, позволили предотвратить пиковую нагрузку на медицинские организации и создать резерв времени для подготовки сил и средств.