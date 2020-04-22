СМИ: замглавы Департамента культуры Москвы нашли мертвым в Крыму
Следов насильственной смерти на теле Леонида Ошарина не обнаружено.
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Заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника информагентства, следов насильственной смерти на теле чиновника обнаружено не было.
«Причина смерти выясняется», - приводит ТАСС слова источника.
Двадцать второго апреля стало известно, что ялтинские полицейские ведут поиски Леонида Ошарина, который ранее на такси прибыл на полуостров и, спустя какое-то время, перестал выходить на связь.