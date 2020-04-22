СМИ: замглавы Департамента культуры Москвы нашли мертвым в Крыму

В Кремле заявили, что дата голосования по правкам в Конституцию будет зависеть от ситуации с COVID-19

Двадцать второго апреля стало известно, что ялтинские полицейские ведут поиски Леонида Ошарина, который ранее на такси прибыл на полуостров и, спустя какое-то время, перестал выходить на связь.

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