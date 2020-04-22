В России запускается образовательное вещание для старшеклассников

Старшеклассникам помогут подготовиться к выпускным экзаменам запустив специальное образовательное вещание. Соответствующее решение приняли в Минпросвещения России. Трансляция «Моя школа в online» будет вестись на телеканале «Клякса», добавили в пресс-службе министерства.

В качестве телеведущих выступят ведущие педагоги, которые будут выстраивать образовательный процесс при помощи лучших авторских методик. Получасовые занятия планируется проводить в ежедневном формате. Основная доля материала будет посвящена подготовке к сдаче экзаменов по математике и русскому языку.

Закрепить полученные знания выпускники смогут на портале «Российская электронная школа», пройдя на него в конце занятия, считав QR-код прямо с телевизионного экрана.

«Мы считаем, очень важно помочь ученикам выпускных классов освоить материал общеобразовательной программы, который необходим им для сдачи выпускных экзаменов. Для этого мы привлекли ресурсы телевидения и запустили образовательное вещание с огромным охватом. Министерство совместно с представителями группы компаний "Просвещение" активно занимается работой по подбору контента для телевидения», - цитирует РИА Новости министра просвещения Сергея Кравцова.

Российские школьники переведены на дистанционное обучение с 23 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. С тех пор, образовательный процесс выстраивается при помощи видеоконференцсвязи. Школьники также проходят новый материал и отправляют результаты выполнения домашних заданий педагогам.