Трамп объявил о масштабной антинаркотической операции на фоне пандемии

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что страна начнет реализацию масштабной антинаркотической операции в Западном полушарии, призванной лишить торговцев запрещенными веществами шанса воспользоваться сложной ситуацией на фоне распространения коронавируса.

Президент США заявил, что жители государства должны быть защищены и от этой «смертельной заразы». Он подчеркнул, что усилия будут направлены на то, чтобы не позволить наркокартелям угрожать жизням при пандемии.

«В партнёрстве с 22 странами Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков», — сообщил Трамп.

Для разворачивания широкого комплекса мероприятий будет использоваться новая техника, такая как специальные вертолеты, самолеты и корабли.

Международное агенство «Reuters» указывает, что часть из этих кораблей разместят вблизи Венесуэлы, так как правительство Николаса Мадуро будет являться одной из важных целей операции по борьбе с наркотиками.