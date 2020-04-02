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Трамп объявил о масштабной антинаркотической операции на фоне пандемии

Анна Берестовая
02:14 02.04.2020
Комплекс мероприятий по борьбе с распространением наркотиков будет производиться на территории всего Западного полушария.
Трамп объявил о масштабной антинаркотической операции на фоне пандемии
© Фото: Chris Kleponis, CNP AdMedia, Globallookpress

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что страна начнет реализацию масштабной антинаркотической операции в Западном полушарии, призванной лишить торговцев запрещенными веществами шанса воспользоваться сложной ситуацией на фоне распространения коронавируса.

Президент США заявил, что жители государства должны быть защищены и от этой «смертельной заразы». Он подчеркнул, что усилия будут направлены на то, чтобы не позволить наркокартелям угрожать жизням при пандемии.

«В партнёрстве с 22 странами Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков», — сообщил Трамп. 

Для разворачивания широкого комплекса мероприятий будет использоваться новая техника, такая как специальные вертолеты, самолеты и корабли.

Международное агенство «Reuters» указывает, что часть из этих кораблей разместят вблизи Венесуэлы, так как правительство Николаса Мадуро будет являться одной из важных целей операции по борьбе с наркотиками.

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