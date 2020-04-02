Мир под ударом COVID-19: число смертей превысило 50 тысяч
Число зараженных коронавирусом уже приближается к миллиону человек.
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По данным на 3 апреля, число зараженных коронавирусом почти достигло миллиона человек - 981 221 случаев зарегистрировано в 175 странах мира.
По данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 51 354, при этом выздоровели в четыре раза больше пациентов - 210 191.
Наибольшее число смертей зафиксировано в Италии – 13 915 и Испании – 10 003.
За сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 771 человека. Теперь в России зарегистрировано 3548 человек с подтвержденным COVID-19 в 76 регионах. С начала распространения коронавируса в нашей стране от новой болезни умерли 30 человек.