Мир под ударом COVID-19: число смертей превысило 50 тысяч

По данным на 3 апреля, число зараженных коронавирусом почти достигло миллиона человек - 981 221 случаев зарегистрировано в 175 странах мира.

По данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 51 354, при этом выздоровели в четыре раза больше пациентов - 210 191.

Наибольшее число смертей зафиксировано в Италии – 13 915 и Испании – 10 003.

За сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 771 человека. Теперь в России зарегистрировано 3548 человек с подтвержденным COVID-19 в 76 регионах. С начала распространения коронавируса в нашей стране от новой болезни умерли 30 человек.