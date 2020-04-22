В Сети опубликовали справку с диагнозом Заворотнюк

Назван официальный диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк, долгое время лечившейся от рака. В соответствии с опубликованным в Сети сканированием документа из клиники, в которой ей провели операцию, артистка была больна гиобластомой - раком мозга.

Заворотнюк проходила лечение в Центральной клинической больнице при управлении делами президента РФ. По данным сайта «Комсомольской правды», форма гиобластомы актрисы не была смертельной. В настоящее время она проходит курс лечения американскими таблетками, разработанными в Стэндфордском университете.

Напомним, ранее Заворотнюк выписали из больницы. Сейчас она находится дома со своим супругом и родственниками на самоизоляции. Сообщается, что самочувствие актрисы хорошее.