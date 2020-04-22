В Кремле заявили, что дата голосования по правкам в Конституцию будет зависеть от ситуации с COVID-19

Голосование по правкам в Конституцию будет перенесено. В Кремле есть определенные «прикидки» по новым срокам голосования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что день будет выбран исходя из эпидемиологической обстановки в стране и не обязательно должен быть привязан к определенной дате.

«Сроки будут определены по мере развития ситуации с коронавирусом. Определенные прикидки существуют, но говорить о них, как о чем-то решенном, вряд ли стоит», - сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что до мая необходимо провести анализ эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране с распространением коронавирусной инфекции, и только после этого можно назначать новую дату.

«Нельзя исключать, что этот день может быть привязан к какой-то дате. Но это и не является обязательным условием. Важен сам факт голосования», - подчеркнул Песков.

О переносе даты голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин заявил еще в конце марта. Тогда президент сказал, что приоритетным являются здоровье и безопасность россиян. И предложил перенести голосование на более позднюю дату.