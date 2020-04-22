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Главы МИД России, Ирана и Турции проведут онлайн-встречу по Сирии

Иван Линдеманн
01:28 22.04.2020
Как ожидается, стороны обсудят обстановку в Идлибе и политический процесс в арабской республике в целом.
Главы МИД России, Ирана и Турции проведут онлайн-встречу по Сирии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Встреча министров иностранных дел России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Сирии, из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-режиме.

В ходе видеоконференции главы МИД, как ожидается, обсудят обстановку в Идлибе и политический процесс в арабской республике в целом.

Кроме того, Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу могут затронуть вопрос организации трехстороннего саммита. Он должен был пройти в Тегеране, но в связи с COVID-19 был перенесен. В Иране уверены, что встреча должна состояться очно и провести ее необходимо при первой же возможности.

Напомним, что в начале марта 2020 года президенты России и Турции приняли документ, в котором подтвердили приверженность «астанинскому» формату. С 6 марта Владимир Путин и Реджеп Эрдоган объявили о введении режима прекращения огня и договорились совместно патрулировать сирийскую трассу М-4.

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