В Минобрнауки заявили, что учебный год в России начнется 1 сентября

В России учебный год начнется традиционно 1 сентября. Какой будет выбран формат обучения, зависит от эпидемиологической обстановки в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Учебный год начнем 1 сентября. Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации с коронавирусом», - сказал Фальков на брифинге в среду.

Ранее в министерстве назвали сроки начала приемной компании в высших учебных заведениях, которые будут зависеть от Единого государственного экзамена. Пока графики проведения ЕГЭ еще не утверждены.