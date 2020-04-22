В Кремле заявили о бездоказательности утверждений об искусственном происхождении COVID-19

Все утверждения о якобы искусственном происхождении новой коронавирусной инфекции COVID-19 не имеют никаких доказательств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня на каждого эксперта, говорящего об искусственном происхождении вируса, находятся два других специалиста, которые это исключают.

«Поэтому и те, и другие говорят абсолютно бездоказательно», - полагает представитель Кремля.

Он подчеркнул, что для каких-либо заключений мир не обладает достаточным количеством информации о вирусе.

Ранее вирусолог Николай Малышев в программе «Между тем» высказал свое мнение о возможном возникновении COVID-19. Он опроверг версию ряда своих коллег об искусственном происхождении вируса. Малышев не исключил, что его могли передать человеку животные.