Путин отменил НДФЛ с выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом

В среду, 22 апреля, Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ компенсационные выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, от налога на доходы физических лиц освобождаются медицинские работники, которые из федерального бюджета будут получать выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку и особые условия труда при оказании помощи пациентам, у которых выявлен коронавирус или только подозревается. Также в законе прописываются и нормы, касающиеся налоговых стимулов для компаний, закупающих средства защиты от коронавируса.

Организовать выплаты медикам, работающим с инфицированными коронавирусом, президент РФ поручил 15 апреля. Владимир Путин тогда заявил, чтобы люди «получили их на руки чистыми». Было рекомендовано организовать выплаты для врачей - 80 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей.