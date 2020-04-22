В Гидрометцентре объяснили аномальное похолодание в Москве

Похолодание в апреле в умеренных широтах - это нормальное явление. Ни один специалист не назовет точную дату, с какого именно числа наступит теплая весна. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В умеренных широтах погода изменчива и традиционно весной бывают похолодания и потепления. Если в первой декаде апреля погода была теплая, превышала норму на три - пять градусов, то сейчас наступило похолодание», - пояснил метеоролог.

Он напомнил об аномально теплой зиме в этом году, когда погода била температурные рекорды и превышала норму на 10-12 градусов. Сейчас Центральная Россия находится в западной периферии глубокого мощного циклона, из-за которого и наступило похолодание.

«Закачивается воздух с Северного Ледовитого океана, не только с Баренцева моря, но и даже с Новой Земли, поэтому температура ниже нормы на четыре-пять и даже на шесть градусов», - объяснил эксперт.

Вильфанд отметил, что к четвергу температура воздуха будет ниже нормы. Ночные температуры будут опускаться от минус 3 до минус 5 градусов в Москве, в области - до минус 6 градусов. Дневные температуры будут держаться в диапазоне от плюс 6 до плюс 8 градусов. И только в воскресенье столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов и приблизятся к климатической норме.

«Не стоит особенно паниковать. Именно изменчивость погодных условий в умеренных широтах отличает наш климат от остальных В самом конце апреля, возможно, температура приблизится к 15-градусным отметкам. Но это не значит, что в мае не будет похолоданий со снегом. Это уже нормальное явление», - сказал метеоролог.

По его словам, температурные значения 13-15 градусов тепла являются пороговыми характеристиками, ориентируясь на которые можно сказать, что наступила настоящая весна и пора снимать куртки и плащи.