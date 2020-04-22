В России после рекомендаций по профилактике коронавируса повысился спрос на соль

В России повысился спрос на соль. Производители отметили это после публикации рекомендаций о промывке слизистых соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

Как заявил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, количество заказов на поставки продукта от дистрибьюторов выросло на 20%.

«По словам дистрибьюторов, они наблюдают рост приобретения соли гражданами страны для использования в целях профилактики», - цитирует его ТАСС.

По словам Леонова, производственные предприятия способны полностью удовлетворить повышенный спрос, а также выпустить дополнительное количество продукта при необходимости. Цены при этом не изменились.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили эффективность антибактериального мыла против COVID-19. Специалисты заявили о значимости соблюдения личной гигиены в условиях пандемии вирусного заболевания, при этом призвали не стремиться использовать исключительно антибактериальное мыло.