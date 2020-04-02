В Москве скончался 39-летний пациент с коронавирусом
Таким образом, число умерших в Москве человек составляет 20.
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В Москве умер пациент с положительным результатом на коронавирус и двусторонней пневмонии. Ему было 39 лет, сообщает оперштаб.
«Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Москве, достигло 20», - уточняется в сообщении.
Больной находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. Его болезнь осложнялась и другими заболеваниями: тахикардией, полиорганной недостаточностью.
Всего с начала распространения эпидемии в России умерло 31 человек. Количество заболевших составляет 3548 пациентов. Всего в мире зарегистрировано более миллиона заболеваний новым типом пневмонии. Владимир Путин отметил, что Россия и мир находятся на пике эпидемии.