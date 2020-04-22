За месяц 27 боевиков сдались властям Сирии

За прошедший месяц сирийским властям сдались 27 боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

Амнистированные боевики также сдали десятки единиц стрелкового вооружения, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в том числе западного производства, отмечается в документе.

«Наличие большого количества оружия в распоряжении боевиков, действующих в подконтрольной США зоне, является прямым доказательством того, что незаконным группировкам оказывается мощная поддержка», - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что дальнейшее удержание Соединенными Штатами и их союзниками территорий Сирии, а также находящихся там лагерей сирийских беженцев затягивает завершение конфликта и усугубляет криминогенную обстановку в стране.

Ранее один из боевиков, бежавший из зоны Эт-Танф, рассказал журналистам «Звезды», как проходил подготовку на секретной базе Вооруженных сил США, расположенной в лагере Рукбан.