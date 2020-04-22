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За месяц 27 боевиков сдались властям Сирии

Андрей Аркадьев
10:00 22.04.2020
Боевики воспользовались указом об амнистии, который подписал 22 марта президент Сирии Башар Асад.
За месяц 27 боевиков сдались властям Сирии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

За прошедший месяц сирийским властям сдались 27 боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

Амнистированные боевики также сдали десятки единиц стрелкового вооружения, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в том числе западного производства, отмечается в документе.

«Наличие большого количества оружия в распоряжении боевиков, действующих в подконтрольной США зоне, является прямым доказательством того, что незаконным группировкам оказывается мощная поддержка», - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что дальнейшее удержание Соединенными Штатами и их союзниками территорий Сирии, а также находящихся там лагерей сирийских беженцев затягивает завершение конфликта и усугубляет криминогенную обстановку в стране.

Ранее один из боевиков, бежавший из зоны Эт-Танф, рассказал журналистам «Звезды», как проходил подготовку на секретной базе Вооруженных сил США, расположенной в лагере Рукбан.

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