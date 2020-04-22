СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, в которой она проходила реабилитацию после операций. Врачи приняли решение, что артистка может обойтись без круглосуточного присмотра.

Как рассказал друг мужа актрисы, Петра Чернышева, сейчас Заворотнюк находится дома и соблюдает режим самоизоляции. Однако гарантированной защиты от рецидива выписка актрисы не означает.

«Только что говорил с Петей. Он сказал, что Настя дома, рядом с ним. Она хорошо себя чувствует», - приводит сайт «Комсомольской правды» слова друга Чернышева.

Также, по словам врача, знакомого с процессом лечения Заворотнюк, форма ее глиобластомы не была смертельной. Он заявил, что артистка принимает препарат нового формата, точечно воздействующий на рост раковых клеток, доставленный из Стэндфордского университета.

Напомним, впервые о возможных проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк стало известно в апреле 2019 года, когда она в последний раз появилась на публике. Тогда же появилась информация, что у актрисы может быть рак. Она отменила спектакли и перестала размещать новые фотографии в социальных сетях.