В России зарегистрировано 57 999 случаев инфицирования коронавирусом

По данным на среду, 22 апреля, в России общее число инфицированных коронавирусом составило 57 999 человек. Заразившиеся зарегистрированы в 85 регионах страны. Такие данные привел оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки количество пациентов с коронавирусом в стране увеличилось на 5 236 человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве - 2 548 заразившихся. На втором месте идет Московская область, в которой выявили за сутки 631 случай инфицирования. На третьем месте стоит Санкт-Петербург и 294 новых заболевших.

В Москве общее число пациентов с COVID-19 достигло 31 981 человек. Больше половины заболевших, 46,5 %, - это люди от 18 до 45 лет. Пациенты от 46 до 65 лет составляют 34% от всех заболевших, от 66 до 79 лет - 9%, старше 80 лет - 6,5%, дети - 4%.

В стране общее количество выздоровевших пациентов составляет 4 420 человек. За сутки выписались из больниц 547 человек, из которых 210 - в столице. Таким образом, общее число выздоровевших пациентов в Москве достигло 2 267.

Сейчас в Московском регионе действует режим цифровых пропусков для передвижения по городу. С сегодняшнего дня в метро начала работать автоматическая система проверки этих пропусков, в которые нужно было внести заранее данные своей проездной карты.