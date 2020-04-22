В столичном метро начала работу автоматизированная проверка цифровых пропусков

В столичном метро начала работать автоматическая проверка цифровых пропусков на передвижение. Скоплений пассажиров, наблюдавшихся при ручной проверке ранее, в данный момент нет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Чтобы совершить поездку на транспорте, москвичам необходимо иметь проездные карты «Тройка» или «Стрелка», месячный проездной или соцкарту москвича или жителя Подмосковья, номера которых должны быть внесены в данные пропуска.

Турникеты и валидаторы считывают информацию и пропускают пассажира. Внести данные карты необходимо не позднее, чем за пять часов до поездки.

Ранее в метро прекратилась продажа разовых проездных. В соответствии с правилами введенных в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений оплатить поездку возможно с помощью карт «Тройка» и «Стрелка».